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17:52 18.12.2023

Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

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Шмигаль після схвалення 12-го пакета санкцій ЄС: Тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що санкційний тиск на Росію має системно тривати, щоб знекровити російську військову машину.

"ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії! Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, також запроваджено часткову заборону транзиту через Росію товарів, які можуть збільшити промислові потужності, посилено механізм обмеження цін на російську нафту.

Крім того, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників і високотехнологічних товарів.

"Тиск на росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні", - підсумував він.

 

Теги: #санкції #шмигаль

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