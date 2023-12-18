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16:58 18.12.2023

КМДА: Перегін між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час планового ремонту

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КМДА: Перегін між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час планового ремонту

Перегін між станціями столичного метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року, заявляє Київська міська державна адміністрація.

"Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

У КМДА зазначають, що фахівці "Київського метрополітену" постійно спостерігають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метро, "особливо тих, що збудовані в складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах".

 

Теги: #кмда #метро #київ

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