У Херсонській області від ворожого артобстрілу постраждали 9 поліцейських, які допомагають мирним жителям

Дев'ять співробітників поліції постраждали внаслідок артилерійського вогню з боку російських окупантів у понеділок уранці в Херсонській області.

"Минулої доби росіяни атакували поліцейських, які допомагають жителям у деокупованих населених пунктах. Під атаку з БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці", - повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України в понеділок.

Згідно з повідомленням, окупанти застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля. "Вибух пролунав поруч з автомобілем. На щастя, співробітники поліції не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як наголошується в повідомленні, у понеділок вранці війська РФ відкрили артилерійський вогонь по Дар'ївській громаді. "Ворожі снаряди пошкодили щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю. Унаслідок обстрілу травмувалися дев'ять співробітників поліції, загрози їхньому життю немає", - інформують у Нацполіції.