Події

11:47 18.12.2023

У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

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У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

Троє військовослужбовців і цивільна особа загинули в дорожньо-транспортній пригоді біля села Сможе Стрийського району Львівської області на автодорозі Київ - Чоп у суботу, 16 грудня, близько 15:00.

"Усі загиблі перебували в легковому автомобілі, що належить одній із військових частин. За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалася вантажівка з автопричепом", - повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок.

Співробітники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, розслідування проводять за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участю військового транспорту (ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України). Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи.

Теги: #дтп #військові

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