Держприкордонслужба України відзначає активізацію російських ДРГ у Харківській області

Російські окупанти продовжують активно застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на території Сумської, Чернігівської та Харківської областей, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За останній час найактивнішим напрямком використання ворогом диверсантів залишається Сумська область. Також за останній період бачимо активізацію на харківському напрямку. Ми повідомляли про те, що було відбито спробу заходу ДРГ на сумському напрямку минулого тижня. Декілька днів тому було викрито ще дві ДРГ у Харківській області, але, на щастя, вчасно зреагували наші військовослужбовці, виявили ДРГ, відкрили по них вогонь, і вони відійшли за лінію державного кордону", - розповів Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що дії ворога спрямовані на відволікання українських сил.

"Усіма своїми діями ворог намагається показувати свою перевагу на цьому напрямку, але, власне, основне його завдання - щоб Україна тримала на напрямку кордону з Росією певну частину своїх сил для того, щоб ми не могли їх перекинути на важливіші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії", - пояснив речник.

Він також зазначив, що українські прикордонники продовжують брати участь у боях на активних напрямках.

"Якщо говорити безпосередньо про лінії, де ведуться бойові дії, то прикордонники залишаються складовою Сил оборони на всіх напрямках. За останні дні найактивніше ворог штурмував позиції прикордонників на бахмутському напрямку. На щастя, всі спроби ворога захопити наші позиції були відбиті", - розповів Демченко.

Так, за минулий тиждень підрозділи Держприкордонслужби України знищили один танк противника, а також ще три броньовані транспортні засоби, спецтехніку, автомобільну техніку. Понад два десятки окупантів було знищено, частина дістала поранення.

"Активними залишаються і мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби, які протягом минулого тижня знищили чотири "Шахеди". Загалом додатково було "приземлено" ще 12 безпілотників, якими ворог намагався або атакувати, або відстежувати позиції військовослужбовців Державної прикордонної служби. Також було знищено систему спостереження "Муром-М", - додав він.