Війська РФ за минулу добу випустили 374 снаряди по Херсону та області, одна людина загинула

Окупаційні війська за минулу добу випустили 374 снаряди з різних видів зброї по Херсону та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в оперативній інформації станом на 06.00 понеділка.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів. ", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

У результаті російської агресії 1 людина загинула.