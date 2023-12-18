Події

07:40 18.12.2023

Війська РФ за минулу добу випустили 374 снаряди по Херсону та області, одна людина загинула

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Війська РФ за минулу добу випустили 374 снаряди по Херсону та області, одна людина загинула

Окупаційні війська за минулу добу випустили 374 снаряди з різних видів зброї по Херсону та області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в оперативній інформації станом на 06.00 понеділка.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів. ", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

У результаті російської агресії 1 людина загинула.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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