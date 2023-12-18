Північна Корея запустила міжконтинетальну балістичну ракету

Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя, повідомило в понеділок агентство Reuters із посиланням на військових Південної Кореї.

Міністерство оборони Японії також заявило, що Північна Корея запустила "щось, що могло бути балістичною ракетою".

Жодних інших подробиць, зокрема дальності польоту ракети, поки що не було.

Запуск стався за кілька годин після того, як Північна Корея в неділю ввечері запустила балістичну ракету малої дальності, засудивши демонстрацію військової сили під проводом США, зокрема прибуття підводного човна до Південної Кореї, як рівнозначну "передчуттю ядерної війни".

Північна Корея в понеділок запустила міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю, здатною досягти будь-якої точки Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Сеула заявив, що в понеділок ракета була випущена з району недалеко від столиці Пхеньян у бік моря біля східного узбережжя Півночі і пролетіла близько 1000 км.

Міністерство оборони Японії повідомило, що політ тривав 73 хвилини, він досяг максимальної висоти понад 6000 км і впав у море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

Район міжнародного аеропорту Пхеньяна є місцем, звідки Північна Корея раніше запускала міжконтинентальні балістичні ракети, і, імовірно, є місцем розташування заводу зі складання ракет.