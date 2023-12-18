Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, одна людина загинула, є руйнування

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано 61 вибух, у Краснопіллі загинула одна людина, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 неділі.

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. -каналу ОВА.

Зокрема, по Краснопільській громаді було здійснено мінометні обстріли (17 вибухів) та артилерійські обстріли (8 вибухів). Також по центру селища Краснопілля Сумського району здійснено обстріл з РСЗВ (2 вибухи), внаслідок чого 1 цивільна особа загинула, пошкоджено 2 цивільні транспортні засоби та 3 приватні будинки.

Також ворог обстріляв з мінометів такі громади: Білопільську (10 хв), Есманську (5 вибухів), Юнаківську (4 міни), Миропільську (4 вибухи), Великописарівську (4 міни), Зноб-Новгородську громаду (3 вибухи).

По Середино-Будській громаді росіяни скинули 2 міни, також був танковий обстріл (2 вибухи).