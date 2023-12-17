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21:24 17.12.2023

Суд узяв під варту депутата-підривника

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Суд узяв під варту депутата-підривника

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою депутату Керецьківської сільської ради Сергія Батрина, підозрюваному у вчиненні терористичного акту, повідомляє в неділю офіс Генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів депутату Керецьківської сільської ради, підозрюваному у скоєнні терористичного акту, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: 26 осіб поранено, 6 із них у важкому стані, медики намагаються реанімувати підривника, повідомляє Національна поліція України.

Так само в офісі Генпрокурора поінформували, що у зв'язку зі смертю одного з потерпілих після вибуху гранати вирішується питання про "перекваліфікацію дій чоловіка за ч.3 ст.258 КК України. Йдеться про вчинення терористичного акту, що спричинив загибель людини".

Раніше повідомлялося, що 15 грудня в будівлі Керецьківської ради Мукачівського району Закарпатської області під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранату, постраждали 26 осіб, 6 із яких у важкому стані. Пізніше повідомлялося про смерть одного з потерпілих.

 

 

 

Теги: #закарпаття #гранати #сільрада

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