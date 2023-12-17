Події

19:29 17.12.2023

Противники кремлівського режиму здійснили атаку на опорний пункт армії РФ біля с.Теребрено Білгородської області

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Противники кремлівського режиму здійснили атаку на опорний пункт армії РФ біля с.Теребрено Білгородської області

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) підтверджує факт бойових зіткнень поблизу села Теребрено Білгородської області (РФ) і заявляє про знищення взводного опорного пункту російських військ якимись противниками чинної російської влади.

"Внаслідок атаки, яку здійснили  противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ. Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної  росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх  командирів російських військ був відкритий  хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР у неділю.

 

 

 

Теги: #білгородська #боєзіткнення

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