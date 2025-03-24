Інтерфакс-Україна

Події

10:53 24.03.2025

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

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Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у неділю завдали по України 74 авіаудари, в суботу 89, скинувши 97 та 122 керовані авіабомби відповідно.

Як випливає з повідомлень Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, це дещо менше, ніж під час бомбардувань у минулі дні, коли кількість авіаударів за добу лишалася в межах від 65 до 94, і щодня скидалося від 123 до 151 авіабомби.

Також на вихідних російські окупанти не завдавали ракетних ударів по Україні, тоді як у четвер їх було три, у середу та п'ятницю – по одному.

Натомість противник здійснив 6 тис 457 артилерійських обстрілів у неділю та 6 тис 689 у суботу, що більше, ніж у будні дні, коли їхня кількість коливалася між 5,8 тис і 6 тис 449 за день.

На всіх фронтах українсько-російської війни за минулу добу відбулося 140 боєзіткнень, 147 у суботу. У будні їх було від 140 до 166 щодоби. Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку в Донецькій області, де у неділю та суботу відбулося 61 та 44 боєзіткнення відповідно, тоді як у минулі дні – від 37 до 54.

На курському напрямку у п'ятницю ситуація на вихідних також майже не змінилася: кількість боєзіткнень лишилася на тому ж рівні (25 у суботу та 17 в неділю), інтенсивність артилерійських обстрілів виросла порівняно з п'ятницею (357 в суботу, 292 в неділю), інтенсивність авіаударів збільшилася у суботу (19 ударів, 28 авіабомб), а в неділю була найменшою за весь тиждень (12 ударів, 14 авіабомб).

Теги: #генштаб_зсу #боєзіткнення

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