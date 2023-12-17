Дощову погоду та ожеледицю на дорогах прогнозують метеорологи в Україні найближчими днями

У понеділок, 18 грудня, в Україні очікують на невеликі (вночі в північних і центральних областях помірні) дощі, на сході країни з мокрим снігом, у більшості західних областей та в Одеській області вночі без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вночі у східних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень у південній частині та Прикарпатті 3-8° тепла.

У Києві 18 грудня вночі помірний, удень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 18 грудня найвища температура вдень була 11,5° у 1989 р., найнижча вночі -21,4° у 1946 р.

У вівторок, 19 грудня, у північних і більшості західних областей України невеликий дощ, у Карпатах невеликий сніг, на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних та північно-східних областях вночі та вдень від 1° морозу до 3° тепла.

У Києві 19 грудня невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.