В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

Через негоду та бойові дії знеструмлено 610 населених пунктів України, водночас обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, повідомляє Міненерго в неділю.

"Через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, снігопади та заледеніння) залишаються без напруги споживачі в Харківській і Донецькій областях. Унаслідок бойових дій і з технічних причин без світла - 446 населених пунктів. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - повідомляє Міненерго про ситуацію з найбільшим відключенням мереж.