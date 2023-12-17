Події

11:55 17.12.2023

В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

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В Україні знеструмлено 610 н.п., обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей - Міненерго

Через негоду та бойові дії знеструмлено 610 населених пунктів України, водночас обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, повідомляє Міненерго в неділю.

"Через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, снігопади та заледеніння) залишаються без напруги споживачі в Харківській і Донецькій областях. Унаслідок бойових дій і з технічних причин без світла - 446 населених пунктів. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається", - повідомляє Міненерго про ситуацію з найбільшим відключенням мереж.

Теги: #знеструмлення

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