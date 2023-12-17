На Харківщині через негоду без світла залишаються майже чотири тис. споживачів

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Харківській області, станом на ранок неділі частково знеструмлено 6 громад, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок негоди по області знеструмлено 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській та Лозівській громадах", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, станом на ранок суботи через негоду не було світла у 9 833 тис. споживачів регіону.