Події

07:12 17.12.2023

Унаслідок корабельної аварії біля берегів Лівії потонули понад 60 мігрантів, зокрема діти

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Унаслідок корабельної аварії біля берегів Лівії потонули понад 60 мігрантів, зокрема діти

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), імовірно, понад 60 мігрантів потонули внаслідок аварії корабля біля берегів Лівії, повідомляє BBC у ніч на 17 грудня.

"Посилаючись на тих, хто вижив, агентство ООН повідомило в суботу, що судно покинуло місто Зувара, на борту якого перебувало приблизно 86 осіб. Йшлося про те, що високі хвилі затопили човен і що 61 мігрант, включно з дітьми, зник безвісти і вважається загиблим", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Лівія є одним із основних пунктів відправлення мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море і потрапити до Європи.

За оцінками МОМ, тільки цього року під час спроби перетнути кордон потонуло понад 2200 осіб, що робить цей маршрут одним із найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі.

 

 

 

Теги: #лівія #мігранти

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