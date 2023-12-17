Події

00:42 17.12.2023

Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

1 хв читати
Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за минулий день обстріляли з різних видів зброї одинадцять громад Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів, одна людина дістала поранення, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотинська, Великописарівська, Новослобідська, Серединно-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, окупанти відкрили вогонь по Юнаківській громаді (5 вибухів), унаслідок чого 1 цивільна особа дістала поранення. Також били по громадах: Зноб-Новгородській (4 вибухи), Середино-Будській (1 вибух), Великописарівській (2 вибухи), Дружбівській (2 вибухи), Есманській (10 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, обстрілу з артилерії зазнали Шалигинська громада (16 вибухів) і Хотинська (7 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) і гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.

На території Краснопільської громади росіяни скинули 34 міни, а також з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).У Новослобідській громаді було зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).


 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:15 17.12.2023
Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

Австралія розширить підготовку воїнів ЗСУ в рамках операції "Куду" у 2024 році

22:48 16.12.2023
ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

22:15 16.12.2023
МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції

19:21 16.12.2023
Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

13:25 16.12.2023
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

12:15 16.12.2023
Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

08:57 16.12.2023
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

08:35 16.12.2023
Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

08:33 16.12.2023
У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

08:12 16.12.2023
Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

ОСТАННЄ

РФ випустила ударні БпЛА в напрямку Одеської області - Повітряні сили ЗСУ

Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників неприйнятна - заява Білого дому

На польсько-українському кордоні помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю еміра Кувейту: Ми вдячні Його Високості за підтримку суверенітету України

Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів

Протягом доби ворог завдав трьох ракетних і 47 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА