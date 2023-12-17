Війська РФ за день обстріляли одинадцять громад Сумської області, одна людина дістала поранення

Війська РФ за минулий день обстріляли з різних видів зброї одинадцять громад Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів, одна людина дістала поранення, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотинська, Великописарівська, Новослобідська, Серединно-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, окупанти відкрили вогонь по Юнаківській громаді (5 вибухів), унаслідок чого 1 цивільна особа дістала поранення. Також били по громадах: Зноб-Новгородській (4 вибухи), Середино-Будській (1 вибух), Великописарівській (2 вибухи), Дружбівській (2 вибухи), Есманській (10 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, обстрілу з артилерії зазнали Шалигинська громада (16 вибухів) і Хотинська (7 вибухів).

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) і гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.

На території Краснопільської громади росіяни скинули 34 міни, а також з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).У Новослобідській громаді було зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).



