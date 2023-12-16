Події

19:13 16.12.2023

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

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Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

На засіданні Ставки в суботу розглядали питання військових, ветеранів, бригад, фортифікаційних укріплень, виробництва зброї, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання – максимально посилити Україну", - сказав він.

Зеленський відзначив "захисників неба", які "лише за одну минулу ніч знищили 30 "шахедів", потужний результат".

"Загалом за цей тиждень знищено вже 104 «шахеди». Зі 112, застосованих Росією, – більшість. І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам", - сказав він.

"Готуємо і подальше посилення ППО. Про це вже домовилися і майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, у всіх переговорах звучить ця тема". - зазначив Зеленський.

За його словами, "хоча в багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз, які можуть підтримати в перспективі та готуємо важливі зовнішні політичні контакти до кінця року".

 

 

Теги: #ставка #зеленський

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