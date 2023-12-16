Події

13:25 16.12.2023

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

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Російські окупанти вночі в суботу, 16 грудня, атакували Херсон за допомогою БпЛА. Метою ударів стали житлові квартали, будівлі медустанови та навчальний заклад, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький.

"Зокрема, під удар потрапив і медзаклад, де якраз перебували патрульні та працівники лікарні. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль і, на щастя, без втрат серед особового складу. Однак, під час проведення евакуації пацієнтів до бомбосховища, травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки", - написав Білошицький у телеграм-каналі.

 

Теги: #херсон #обстріли #медзаклад

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