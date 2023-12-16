Події

12:20 16.12.2023

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

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Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

Міністр оборони Рустем Умєров узяв участь у засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад під головуванням президента України, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.

Під час засідання Умєров окреслив ключові напрями роботи з місцевою владою. Зокрема, у фокусі – будівництво фортифікаційних споруд.

"Це про захист нашої країни. Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені", - сказав міністр.

Також, за словами Умєрова, органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Він наголосив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння мобілізаційній роботі.

"Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: Ворог активно працює над дискредитацією України - ззовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт усередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитися до інформаційної гігієни", - закликав Умеров.

 

Теги: #міноборони #умєров

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