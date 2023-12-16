Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Facebook.

На Донецькому напрямку в Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Новомихайлівку та Костянтинівку. У Кураховому пошкоджено 3 будинки та численні торговельні павільйони.

На Горлівському напрямку пошкоджено 5 будинків у Часовоярській громаді, обстріляно Роздолівку Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку в Серебрянці Сіверської громади обстріляно три вулиці. Зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.