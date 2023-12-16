Події

10:36 16.12.2023

Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Росіяни 10 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 10 обстрілів (34 вибухи) з різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграм-каналі.

Так, у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області під вогнем опинилися населені пункти Грем'яч (4 приходи, імовірно НАР із вертольота) і Червоний Хутір (3 приходи, імовірно НАР із вертольота).

У Конотопському районі Сумської області зафіксовано 5 приходів зі ствольної артилерії в населеному пункті Кружок.

У Шосткинському районі з міномета калібру 120 мм обстріляли Нововасилівку (3 і 2 приходи), Вулицю (4 і 2 приходи) і Баранівку (3 приходи). У Хліборобі зафіксовано 3 напади зі ствольної артилерії, у Білій Березі - 5 нападів із міномета калібру 82 мм.

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #війна #ок_північ

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