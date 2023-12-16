У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

Російські окупаційні війська здійснили нічні обстріли Херсонської області, внаслідок чого постраждали троє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі окупанти били по Херсонщині. Унаслідок "прильотів" по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного городянина осколкова травма голови", - ідеться в його телеграм-каналі.

Також, за його словами, було влучання поблизу інфраструктурного об'єкта. Є пошкодження приміщень.

Крім того, під ворожим вогнем була Степанівка. Тут влучання поблизу медзакладу. Поранення отримав лікар, який перебував на робочому місці.

"Дар'ївку окупанти атакували "шахедами". Без жертв", - додав Прокудін.