Втрати ворога на таврійському напрямку за добу склали 413 осіб і 19 одиниць техніки

Втрати російських окупаційних військ на таврійському напрямку за добу становили 413 осіб і 19 одиниць техніки, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога за минулу добу становили 413 осіб і 19 одиниць техніки", - йдеться в його телеграм-каналі.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень і здійснили 601 артобстріл.

Разом із тим, кількість бойових зіткнень і ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія за минулу добу зменшилася.

"Утім, ворог продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії за визначеними напрямками", - підсумував він.