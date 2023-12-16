Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

Російські окупаційні війська випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранені четверо жителів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 483 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed". 4 людини дістали поранення", - йдеться в його телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та медичний заклад у Херсонському районі.