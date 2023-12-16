Події

07:36 16.12.2023

Литовським військовим мають намір заборонити візити до РФ і Білорусі, а також на окуповані території України

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Литовським військовим мають намір заборонити візити до РФ і Білорусі, а також на окуповані території України

Литовським військовим мають намір заборонити в'їжджати в Білорусь, Росію і відвідувати окуповані території України, передає видання LRT.

Зазначається, що колишній командувач армією представник панівних консерваторів Арвідас Поцюс заявив, що деякі військові мають дозволи на роботу з секретною або надсекретною інформацією.

"Щоб уникнути, я б сказав, неприємних випадків, я думаю, що цю поправку обов'язково потрібно затвердити", - заявив він перед голосуванням.

Видання уточнило, що за відповідні поправки проголосувало 78 парламентаріїв, ніхто не був проти і не втримався.

 

 

 

Теги: #литва #заборона #візити

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