Події

07:11 16.12.2023

Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

1 хв читати
Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за п'ятницю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомляє пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

По Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (13 вибухів) та артилерії (7 вибухів). Також здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) із вертольотів (10 вибухів).

По Новослобідській ворог здійснив артилерійський обстріл (5 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв (ВОГ) (3 вибухи).

На територію Зноб-Новгородської росіяни скинули три міни.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 15.12.2023
Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

13:13 15.12.2023
Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

12:16 15.12.2023
Росіяни скинули дві авіабомби на Торецьк, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - ОВА

Росіяни скинули дві авіабомби на Торецьк, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - ОВА

08:39 15.12.2023
По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 80 ударів, є руйнування

По Запорізькій області окупанти за добу завдали понад 80 ударів, є руйнування

08:29 15.12.2023
У Херсоні одна людина загинула і троє поранених

У Херсоні одна людина загинула і троє поранених

07:55 15.12.2023
Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

07:51 15.12.2023
Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

07:36 15.12.2023
Окупанти обстріляли Нікополь

Окупанти обстріляли Нікополь

10:20 14.12.2023
Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

Прикордонники вступили в бій із ворожою ДРГ на Сумщині, втрати росіян уточнюють

09:35 14.12.2023
За ніч і вранці росіяни 11 разів обстріляли 6 громад у Сумській області - ОВА

За ніч і вранці росіяни 11 разів обстріляли 6 громад у Сумській області - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Литва повідомляє про постачання Києву мільйонів набоїв і тисяч снарядів для протитанкових гранатометів

Зеленський: Зробимо все, щоб наступного року ми були впевнені в оборонній і фінансовій підтримці

Позачерговий саміт ЄС з питання про EUR50 млрд для України відбудеться наприкінці січня - на початку лютого

Зеленський: Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика

Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

ОСТАННЄ

16 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог, ймовірно, повернувся до тактики комбінованих атак

Шольц та Макрон розраховують, що Україна отримає EUR50 млрд фінансування

Україну обрали віце-головою комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у разі збройного конфлікту

Російські ударні БПЛА залетіли в Україну - Повітряні сили

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти завдали 2 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу, обстріляли понад 100 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили 29 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 82 бойові зіткнення

У Києві з понеділка запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"

На Львівщині створили 45 мобільних груп для боротьби з "шахедами", планують іще 55

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА