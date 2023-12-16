Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за п'ятницю обстріляли чотири громади Сумської області, повідомляє пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

По Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (13 вибухів) та артилерії (7 вибухів). Також здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) із вертольотів (10 вибухів).

По Новослобідській ворог здійснив артилерійський обстріл (5 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв (ВОГ) (3 вибухи).

На територію Зноб-Новгородської росіяни скинули три міни.