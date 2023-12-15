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20:59 15.12.2023

ЗС України відбили 29 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 82 бойові зіткнення

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ЗС України відбили 29 атак окупантів за добу на авдіївському напрямку, загалом на фронті було 82 бойові зіткнення

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському і запорізькому напрямках, а також утримують позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі зазначають, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області... На Авдіївському напрямку загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Українські захисники відбили 17 атак ворога на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 - на схід від Степового, на південь від Сєверного та Первомайського на Донеччині... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Тут противник за підтримки авіації здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили 8 атак окупантів біля Синьківки Харківської області, на шахтарському - 2 атаки в районі Старомайорського Донецької області, на запорізькому - 7 атак на захід від Новопокровки та на південь від Роботиного Запорізької області, на лиманському - 5 атак на схід від Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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