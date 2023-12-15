У ЗСУ спрощено списання аптечок

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ, що запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна: аптечок, сумок і наплічників.

Як повідомляється на сайті оборонного відомства в п'ятницю, раніше аптечки, сумки та наплічники вважалися інвентарним майном, тому його списання було надзвичайно ускладнене, часто нездійсненне, через що військові частини не могли замовити нові аптечки. Підписаний наказ дасть змогу прискорити надходження нових аптечок до військових частин.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки й отримати нові: процес тривав місяцями й передбачав 20 етапів. Після нашої реформи залишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

У відомстві розповіли, що тепер військовослужбовець, який втрачає або використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, має усно або письмово повідомити про це командиру свого підрозділу. Після цього командир має скласти рапорт і додати до нього витяг із журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подають командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (додаток 4 до Порядку списання військового майна в ЗСУ та Держспецслужбі транспорту), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.