Події

18:52 15.12.2023

Польські протестувальники повернуться до блокування ПП "Дорогуськ" завдяки суду

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Місцевий польський суд у п'ятницю скасував рішення голови гміни (wójt) Дорогуськ про заборону блокування пункту пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ", повідомив лідер протестувальників і представник ультраправого Національного руху Рафал Меклер.

"Повертаємося на кордон", - написав Меклер на своїй сторінці в X.

Як повідомлялося, голова гміни Дорогуськ розпустив акцію протесту польських перевізників 11 грудня о 14:00 за Києвом, а пізніше відмовився задовольнити нову заяву про протест.

Протест польських перевізників із блокадою ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне" розпочався 6 листопада, а 22 листопада блокада поширилася на ПП "Шегині - Медика", тоді як незаблокованими залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений із війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи на її продовження до лютого. Українська сторона сподівалася на розблокування кордону після приходу в Польщі до влади на початку цього тижня нового уряду під проводом Дональда Туска, однак, крім Дорогуська, цього більше ніде не сталося.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді впав на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн. Найбільше падіння з-поміж чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано якраз на "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже вп'ятеро, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн.

Теги: #польща #протестувальники

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