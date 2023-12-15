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17:02 15.12.2023

Зеленський: Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика

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Зеленський: Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика

Наступного року Україна має опрацювати з Євросоюзом рамку перемовин і розпочати процес повної інтеграції всіх інституцій до стандартів Євросоюзу, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Львові в п'ятницю.

"Я хочу підкреслити, що це не лише законодавча робота щодо законів і правил, а й щодо реалій нашого життя, які мають бути саме такими реаліями, щоб дійсно відчувалось, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування. Політика євроінтеграції - це для України внутрішня політика", - сказав він.

Зеленський відзначив важливість того, що "має бути якнайбільше громад у Європі, які підтримують зближення з Україною. Такої роботи має бути значно більше на місцевому рівні".

Президент наголосив, що "якщо хтось на будь-якій посаді, чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування, чомусь вважає, що війна десь там, а він нібито може займатися чимось іншим, скажімо так, пріоритетним питанням, то це велика помилка, яку треба виправити, і яку ми виправимо".

"Дуже хотілося б, щоб на місцях усе було зроблено заради нашої перемоги. Від виділення коштів №1 і до інших питань, за які потім може бути просто соромно перед громадою. Дуже вас прошу не відволікати нас від війни", - сказав він.

 

Теги: #євроінтеграція

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