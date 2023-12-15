Події

15:31 15.12.2023

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом недопуску дітей в укриття під час повітряної тривоги - КМВА

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом недопуску дітей до шкільного укриття у Святошинському районі Києва, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У Святошинському районі столиці під час повітряної тривоги двоє дітей - 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик - намагалися потрапити до укриття в школі, у якій вони й навчаються. Але охоронець не пустив їх, нібито через те, що діти були із собакою", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом "завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані й були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження".

"Як начальник військової адміністрації Києва, я буду тримати цю справу на особистому контролі. І тут важливо не лише знайти винних, а й з'ясувати головне - чому виник такий прецедент?! Чим керувалась ця посадова особа?! Тому зараз звертаюся до кожного керівника, хто відповідальний за комплекс укриттів чи за одне конкретне укриття в місті, - проведіть внутрішню перевірку і роз'яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей! Усі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило - усі укриття мають бути відчинені під час тривоги й доступні для всіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите," - заявив голова КМВА Сергій Попко.

Зазначено, що військова адміністрація вживе всіх заходів (якщо доведеться - навіть непопулярних), щоб такі кричущі випадки більше не повторилися і всі кияни почувалися в рідному місті захищеними.

 

Теги: #школа #укриття #інцидент

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