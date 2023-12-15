Київ вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення щодо створення Українського фонду в EUR50 млрд

Міністерство закордонних справ України вітає досягнення на саміті ЄС принципового рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі EUR50 млрд на 2024-2027 роки, йдеться в заяві МЗС.

"Це чіткий сигнал про те, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо завершення всіх необхідних юридичних процедур у січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування. EUR50 млрд, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС", - зазначено в заяві.

МЗС вітає історичне рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС й очікує якнайшвидшого початку підготовки Європейською комісією мандата на переговори й аналітичної оцінки українського законодавства (скринінгу).

"Важливим також стало погодження 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, який сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини", - йдеться в тексті.

МЗС також вітає зобов'язання ЄС і його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові й оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) і Місію військової допомоги ЄС, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

"Закликаємо ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF і збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України. Сподіваємось також на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їх спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility", - наголосили у відомстві.