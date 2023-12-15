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15:08 15.12.2023

Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

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Лісовий про недопуск дітей в укриття школи в Києві: Така ситуація неприпустима

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає неприпустимою ситуацію, коли охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги.

"Учора в одній із київських шкіл дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були із собакою. Така ситуація неприпустима. І прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані й були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр поскаржився, що, на жаль, випадки, коли люди не можуть потрапити до укриття з різних причин, непоодинокі.

"Але це все питання безпеки, збереження людських життів. Ми не можемо нехтувати цим. Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви роздумуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, - керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями", - написав він.

Як повідомлялося, правоохоронці Києва відкрили кримінальну справу у зв'язку з недопущенням охоронцем дітей в укриття однієї зі шкіл Святошинського району Києва під час повітряної тривоги 14 грудня.

Теги: #школа #укриття #інцидент #лісовий

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