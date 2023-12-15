Орбан підрахував, що Угорщина матиме ще понад 70 можливостей зупинити процес вступу України до ЄС

Будапешт не заперечував проти рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки він матиме ще понад 70 можливостей для того, щоб заблокувати процес вступу України до Євросоюзу, заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Їхній головний аргумент (інших лідерів країн ЄС на саміті - ІФ-У) полягав у тому, що Угорщина, схваливши старт переговорів, нічого не втрачає, оскільки останнє слово з питання членства України в будь-якому разі має бути надане парламентами 27 країн, зокрема угорським", - наводять європейські ЗМІ слова Орбана.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна стала членом ЄС, то угорський парламент проголосує проти. Так, і доти, доки це питання потрапить на розгляд парламентів, буде дуже, дуже довгий процес. Згідно з підрахунками, буде близько 75 випадків, коли уряд Угорщини може зупинити цей процес", - зазначив прем'єр Угорщини.

За його словами, якщо під час переговорів про членство України буде "те, що шкодитиме інтересам Угорщини", він зупинить цей процес.

"Я дав ясно зрозуміти, що не вагатимуся ні секунди, якщо за фінансові й економічні наслідки цього поганого рішення розплачуватимуться угорці. Платити за це мають ті, хто ухвалив це рішення, а не угорські громадяни", - наголосив Орбан.

Країни Євросоюзу 14 грудня ухвалили рішення розпочати з Україною та Молдовою переговори про їхній вступ до ЄС.

При цьому Орбан утримався під час голосування, коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення про старт переговорів з Україною про її можливий вступ до ЄС. Він заявляв, що не бачить підстав розпочинати переговори про вступ України до Союзу, оскільки Київ не виконав попередніх умов для цього.

Під час голосування Орбан, за повідомленням ЗМІ, просто вийшов із зали.

У лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. У червні того самого року рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до Союзу.