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14:05 15.12.2023

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті, внаслідок якого постраждали 26 осіб, кваліфікують як незаконне поводження зі зброєю і терористичний акт, повідомили в Національній поліції України.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ", - ідеться в повідомленні Нацполіції в п'ятницю.

Теги: #закарпаття #підрив #кваліфікація

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