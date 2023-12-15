Міноборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти

Міністерство оборони України затвердило Стратегію менеджменту системи військової освіти, яка полягає у формуванні правового підґрунтя для розмежування зон відповідальності Міноборони, Генштабу ЗСУ та військових вищих навчальних закладів.

"Суть змін полягає у формуванні правового підґрунтя для упорядкування й розмежування зон відповідальності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та військових вишів. Це дозволить зробити систему управління більш функціональною, а також відкриє шлях західній моделі лідерства. Активну участь у розробці стратегії брали партнери з держав-членів НАТО", - повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що ціль цієї стратегії - впровадити сучасні управлінські процеси в систему військової освіти.

"Для нас важливо максимально синхронізувати зусилля в інтересах Збройних Сил України та інших складових сил оборони. В цьому нам активно сприяють партнери, тож вдячний нашим іноземним радникам з держав-членів Альянсу за досвід і фахову підтримку в підготовці стратегії", - наводить пресслужба слова першого заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Олександра Павлюка.

У Міноборони зазначають, що стратегію допомагав розробляти радник високого рівня від Литовської Республіки генерал-майор Віталіюс Вайкшнорас, який наразі перебуває у відставці, проте свого часу він брав участь у розробці аналогічного документа в Литві.