Росіяни скинули дві авіабомби на Торецьк, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Так, на горлівському напрямку росіяни скинули дві керовані авіабомби на Торецьк, повідомив в. о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Пошкоджено 10 будинків, сім адмінбудівель та два інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки та дві промислові споруди", - написав Мороз у телеграм-каналі.

На донецькому напрямку Курахове зазнало трьох обстрілів: пошкоджено багатоповерхівку, приватний сектор і ринок. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Побєда. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На лисичанському напрямку в Званівській громаді обстріляно Верхньокам'янське та Переїзне. У Сіверську в зоні ураження три вулиці. У Лиманській громаді обстріляно Торське і Зарічне.