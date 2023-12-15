Події

12:00 15.12.2023

На вихідних в Україні очікується невеликий сніг у північних областях, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

2 хв читати
На вихідних в Україні очікується невеликий сніг у північних областях, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

Удень у суботу, 16 грудня, у північній частині України очікується невеликий сніг. На решті території без суттєвих опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 12° морозу. Удень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах вночі 7-12°, удень 1-6° морозу. У Криму вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на суботу без суттєвих опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 16 грудня в Києві було зафіксовано 2006 року, вона становила 11,4° тепла, найнижчу вночі - 24,6° нижче нуля 1997 року.

У неділю, 17 грудня, у північній частині країни, вдень і в центральних областях помірний мокрий сніг та дощ, у Чернігівській та Сумській областях невеликий сніг.

На решті території без суттєвих опадів.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У північно-східних, східних областях і Карпатах уночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю мокрий сніг і дощ. Температура вночі близько 0°, удень 2-4° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 14.12.2023
В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

В Україні в п'ятницю в більшості областей уночі та вдень від -3° до +2°

12:50 13.12.2023
У четвер у всій Україні очікується мокрий сніг із дощем, у п'ятницю без опадів

У четвер у всій Україні очікується мокрий сніг із дощем, у п'ятницю без опадів

13:23 11.12.2023
Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

Мокрий сніг і дощ очікуються по всій Україні найближчими днями, на дорогах ожеледиця

11:21 10.12.2023
Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

Найближчими днями в більшості областей України сніг, на дорогах ожеледиця - Укргідрометцентр

12:51 09.12.2023
Невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю прогнозують синоптики в Україні найближчими днями

Невеликий сніг, місцями з дощем, та ожеледицю прогнозують синоптики в Україні найближчими днями

18:23 08.12.2023
ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

ЛУН прогнозує несуттєве падіння цін на оренду квартир у Голосіївському районі столиці через ремонт метро

12:46 08.12.2023
У багатьох областях України на вихідних очікуються снігопади, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці місцями туман

У багатьох областях України на вихідних очікуються снігопади, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці місцями туман

12:39 07.12.2023
Найближчими днями в більшості областей України сніжитиме, на дорогах - ожеледиця

Найближчими днями в більшості областей України сніжитиме, на дорогах - ожеледиця

12:31 06.12.2023
У більшості областей України найближчими днями очікуються снігопади, на півдні дощі, температура повітря значно не зміниться

У більшості областей України найближчими днями очікуються снігопади, на півдні дощі, температура повітря значно не зміниться

12:40 05.12.2023
У Житомирській та Вінницькій областях у середу буде невеликий сніг, а в Одеській області - дощ, на решті території без опадів

У Житомирській та Вінницькій областях у середу буде невеликий сніг, а в Одеській області - дощ, на решті території без опадів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

Рух на словацькому ПП "Вишнє-Нємецке" відновлюється - Держприкордонслужба

Кількість авто, що перетинають кордон у ПП "Ягодин - Дорогуськ", повернулася до доблокадних показників

У Херсоні одна людина загинула і троє поранених

ОСТАННЄ

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

Росіяни скинули дві авіабомби на Торецьк, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти - ОВА

Кабмін зобов'язав виконавчі органи місцевих рад подавати до Нацполіції заяви про розшук незаконно вивезених до РФ дітей-сиріт

Охоронець школи в Києві не пустив дітей в укриття під час повітряної тривоги, відкрито справу - прокуратура

Кабмін схвалив Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року

Передано до суду справу за обвинуваченням ексдиректора з правових питань ДП "Антонов" і колишнього керівника адвокатського об'єднання

Суд засудив до довічного ув'язнення лікарку з Маріуполя, яка під час боїв за місто "здала" росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ

Продовжити підтримку України набагато вигідніше для США, ніж допустити перемогу РФ, - ISW

Рух на словацькому ПП "Вишнє-Нємецке" відновлюється - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА