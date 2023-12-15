Продовжити підтримку України набагато вигідніше для США, ніж допустити перемогу РФ, - ISW

США зацікавлені в перемозі України у війні проти Росії набагато більше, ніж багато хто думає. Поразка України призведе до величезних витрат на організацію безпеки НАТО, повідомляється в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Завоювання Росією всієї України аж ніяк не виключено, якщо США припинять будь-яку військову допомогу, а Європа наслідуватиме їхній приклад. Такий результат привів би побиту, але переможну російську армію просто до кордону НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану. За даними американської розвідки, українські військові за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, що вторглася в лютому 2022 року, але росіяни поповнили втрати в живій силі та нарощують свою промислову базу, щоб поповнити матеріальні втрати набагато швидше, ніж дозволяли їхні довоєнні можливості", - зазначається у звіті, оприлюдненому в п'ятницю.

Зазначається, що в разі перемоги російська армія наприкінці війни матиме бойовий досвід і значно перевищить чисельність російських сухопутних військ до 2022 року. Російська економіка поступово відновлюватиметься в міру того, як санкції неминуче слабшатимуть, а Москва шукатиме способи обходу або пом'якшення тих, що ще залишилися.

"Згодом вона замінить свою техніку і відновить злагодженість дій, спираючись на багатий досвід ведення механізованої війни. Вона принесе з собою передові системи ППО, які зможуть надійно пробити тільки американські літаки-невидимки, такі необхідні для стримування і протистояння Китаю. Вперше з 1990-х років Росія може становити серйозну військову загрозу НАТО у звичайних збройних силах у терміни, які значною мірою визначаються тим, скільки Кремль інвестує у свої збройні сили. Оскільки Москва вже взяла на себе зобов'язання щодо реалізації амбітної програми повоєнної військової експансії, США не можуть бути впевнені, що цей термін буде дуже тривалим", - наголошують аналітики.

Загальний військовий потенціал Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО настільки перевершує російський, що немає причин сумніватися у спроможності Заходу перемогти будь-які мислимі російські збройні сили, навіть якщо припустити, що Росія повністю поглине Україну і Білорусь.

"Однак, розглядаючи питання про те, у що обійдеться американцям подальша допомога Україні в боротьбі з росіянами в найближчі роки, вони мають уважно розглянути питання про те, у що обійдеться дозволити Росії перемогти. Ці витрати набагато вищі, ніж багато хто собі уявляє", - наполягають аналітики інституту.

Так, для стримування і захисту від нової російської загрози після повної перемоги Росії в Україні США доведеться розгорнути у Східній Європі значну частину своїх сухопутних військ. США також доведеться розмістити в Європі велику кількість літаків "стелс". Будівництво й обслуговування цих літаків самі по собі дорогі, але проблеми з їх швидким виробництвом, найімовірніше, змусять США зробити вибір між збереженням достатньої кількості літаків в Азії для захисту Тайваню й інших своїх азійських союзників і стримуванням або відбиттям російської атаки на союзника по НАТО.

"Уся ця затія коштуватиме ціле багатство, і витрати триватимуть доти, доки зберігається російська загроза - потенційно нескінченно довго", - наголошується у звіті.

На думку аналітиків, практично будь-який інший результат війни в Україні кращий за цей. Допомагати Україні утримувати лінії фронту за допомогою постійної військової підтримки Заходу набагато вигідніше і дешевше для США, ніж допустити поразку України.

"Заморожування" конфлікту гірше, ніж продовження допомоги Україні, - це просто дасть Росії час і простір для підготовки до відновлення війни з метою завоювання України та протистояння НАТО. Допомогти Україні відновити контроль над усією або більшістю її території було б набагато вигідніше, оскільки це відкинуло б російські війська ще далі на схід. Найголовніше, що підтримка України до перемоги та подальша допомога у відновленні поставлять найбільші та найбоєздатніші дружні збройні сили на європейському континенті на передній край оборони НАТО - незалежно від того, вступить Україна до альянсу чи ні", - зазначається у звіті.

В інституті нагадали, що в усіх цих сценаріях американці мають пам'ятати, що Україна - це не Афганістан.

"Афганістан у 2001 році був однією з найбідніших країн світу з відсутністю промисловості та малоосвіченим населенням. Україна - високорозвинена індустріальна країна з сучасним, міським і високоосвіченим населенням. Відновлена в межах 1991 року економіка України досить велика, щоб утримувати власну армію. Український президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що його країна має намір розвивати власну військову промисловість, зокрема шляхом створення спільних підприємств із західними фірмами в інтересах України та її партнерів. Україна, яка перемогла, не буде постійним підопічним Заходу. Натомість вона може стати по-справжньому незалежною і зробити великий внесок у безпеку НАТО та економіку Заходу", - підсумовують аналітики.