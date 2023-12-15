Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансування оборони, який посилює контроль над використанням військової допомоги в Україні

Палата представників підтримала законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) на 2024 фінансовий рік, повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

"За результатами голосування за скороченою процедурою, яка вимагає ⅔ голосів для прийняття рішення, Палата підтримала узгоджений текст проєкту закону про асигнування на потреби оборони у 2024 фіскальному році (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, NDAA)", - написала Маркарова у фейсбуці.

Згідно з текстом законопроєкту, на програму Ukraine Security Assistance Initiative асигнують $300 млн на 2024 фінансовий рік і $300 млн - на 2025 фінансовий рік, а дію цих положень продовжують до 31 грудня 2026 року.

Водночас генеральному інспектору Міністерства оборони США, якого призначено діяти як генерального інспектора операції "Атлантична рішучість", доручається кожні 90 днів оприлюднювати неконфіденційну інформацію про використання коштів, асигнованих на допомогу Україні, проводити з цього питання брифінги в Конгресі на вимогу, публікувати щоквартальні звіти про використання коштів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від широкомасштабного вторгнення. При цьому такі звіти мають містити інформацію про втрати, зловживання та шахрайство з використанням коштів.

Крім того, законопроєкт встановлює вимогу до міністра оборони США подавати кожні 90 днів звіт про військову допомогу Україні з боку держав-союзників і партнерів, надану починаючи з 1 січня 2022 року. Міністр оборони також зобов'язується провести незалежну оцінку інформаційних операцій, проведених США, Україною, Росією та країнами НАТО напередодні широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і після нього, а також надати висновки та пропозиції щодо поліпшення інформаційних операцій США.

Також встановлюється вимога до Ради національної безпеки США виробити стратегію щодо чорноморського регіону, зокрема, розробити план координації та синхронізації допомоги у сфері безпеки Україні, Болгарії, Румунії, Молдові та Грузії.

Крім того, розширено повноваження міністра оборони США щодо започаткування спільної з Україною програми з підготовки спеціалістів із лікування травм кінцівок, ампутацій, ПТС, травм мозку тощо.

Як повідомлялося, напередодні законопроєкт підтримав Сенат США. Далі він передається на підпис президенту Джозефу Байдену.