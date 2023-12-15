Події

08:24 15.12.2023

Одна з ділянок Дніпра забруднена нафтопродуктами - екоінспекція

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Одна з ділянок річки Дніпро забруднена нафтопродуктами після затоплення судна - повідомляє Державна екологічна інспекція Південного округу (Запорізька та Херсонська область).

За інформацією екоінспекторів, які курують Запорізьку та Херсонську області, у водах Дніпра зафіксовано перевищення гранично-допустимих концентрацій нафтових продуктів.

Про це свідчать результати низки проб води, відібраних держінспекторами неподалік затоплення судна, виявленого правоохоронцями в листопаді.

На фото Держекоінспекції видно великі нафтові плями на поверхні річки.

Місце розливу нафтопродуктів Дніпром, а також його масштаби в Державній екологічній інспекції Південного округу наразі не уточнюють.

Водночас у відомстві зазначили, що всі матеріали про забруднення Дніпра нафтопродуктами передано до правоохоронних органів із метою долучення до кримінального провадження, відкритого за цим фактом.

 

 

 

Теги: #дніпро #екологія #запорізька

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