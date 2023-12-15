Події

07:51 15.12.2023

Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

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Ворог випустив 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще дві - дістали поранення

Російські окупаційні війська за добу випустили 673 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - ідеться в його телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що по місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; підприємства і зерновий термінал у Херсонській області.

"Унаслідок російської агресії 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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