Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки

Європейська рада говорить про важливість безпеки у Чорному морі для забезпечення сталого експорту українського зерна на світові ринки.

Відповідну позицію прописано у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі.

"Європейська Рада наголошує на важливості безпеки та стабільності в Чорному морі. Вкрай важливо, щоб експорт зерна з України був стійким і досягав світових ринків", - сказано в документі.

У зв'язку з цим лідери ЄС заявили, що Європейська рада підтримує всі зусилля щодо полегшення експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до країн, що найбільше потребують, особливо в Африці та на Близькому Сході. "Європейська рада також наголошує на важливості використання «Шляхів солідарності ЄС» повною мірою і пропонує Комісії прискорити роботу з державами-членами, щоб запропонувати нові заходи з метою подальшого розвитку пропускної спроможності "Шляхів солідарності" на всіх маршрутах", - наголошується у висновках.