Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Європейська рада вітає прийняття дванадцятого пакету санкцій для Росії, як і засуджує військову підтримку агресивної війни РФ з боку Ірану, Білорусії та КНДР.

"Європейська рада вітає прийняття 12-го пакету санкцій. Він також вітає угоду, досягнуту за Директивою про визначення кримінальних злочинів і покарання за порушення обмежувальних заходів Союзу. Європейська рада засуджує військову підтримку агресивної війни Росії з боку Ірану, що триває також". закликає всі країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку агресивній війні Росії. Європейський Союз продовжить інтенсивну роботу з партнерами щодо протидії хибним російським оповіданням та дезінформації про війну", - сказано у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі.

Лідери ЄС запевнили, що Європейський Союз "повний рішучості ще більше послабити здатність Росії вести агресивну війну, у тому числі шляхом подальшого посилення своїх санкцій, а також шляхом їх повного та ефективного здійснення та запобігання їх обходу, особливо щодо товарів високого ризику, у тісному співробітництво з партнерами та союзниками".

"Європейська Рада повторює свій настійний заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити безпечне повернення в Україну всіх незаконно депортованих та переміщених українських дітей та інших цивільних осіб", - йдеться у документі.