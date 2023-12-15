Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

Європейська рада закликала до "рішучого прогресу" у використанні доходів від знерухомлених російських активів на відновлення та реконструкцію України.

"Європейська рада повторює свій заклик до рішучого прогресу, у координації з партнерами, у питанні про те, як надзвичайні доходи, отримані приватними організаціями безпосередньо від іммобілізованих активів Росії, можуть бути спрямовані на підтримку України, її відновлення та реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов'язаннями, і відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. У цьому контексті він бере до уваги нещодавні пропозиції щодо надзвичайних доходів від знерухомлених російських активів", - сказано у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі в рамках першого дня роботи Ради.

Лідери ЄС переконані, що Росія та її керівництво "мають нести повну відповідальність за ведення агресивної війни проти України та за інші тяжкі злочини з міжнародного права, а також за величезні збитки, завдані її війною". "Європейська Рада заохочує подальші зусилля, у тому числі в рамках Основної групи, щодо створення трибуналу для судового переслідування за злочин агресії проти України, який би користувався найширшою міжрегіональною підтримкою та легітимністю, а також майбутнього механізму компенсації; він знову заявляє про свою підтримку Реєстру Ради Європи збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, як першого відчутного кроку в цьому напрямі", - йдеться у документі.

Крім того, Європейська рада також закликала всі держави "якнайшвидше підписати та ратифікувати Люблянський-Гаазьку конвенцію про міжнародне співробітництво у розслідуванні та судовому переслідуванні злочинів геноциду, злочинів проти людства, військових злочинів та інших міжнародних злочинів". "Європейська рада також підтверджує свою підтримку роботи Міжнародного кримінального суду і засуджує спроби Росії підірвати його міжнародний мандат і функціонування", - зазначається у висновках.