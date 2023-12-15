Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу над якими буде продовжено у Раді.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі в рамках першого дня роботи Ради.

"Європейський Союз та його держави-члени, як і раніше, віддані внесенню у довгостроковій перспективі та разом з партнерами зобов'язань щодо забезпечення безпеки України, що допоможе Україні захистити себе, протистояти зусиллям щодо дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому. Після доповіді Верховного представника Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у галузі безпеки щодо України. Він пропонує Високому представнику та державам-членам продовжити роботу в Раді. Європейська рада продовжуватиме займатися цим питанням", - сказано в документі.

При цьому у висновках зазначається, що військова підтримка та зобов'язання з безпеки надаватимуться "за повної поваги до політики безпеки і оборони деяких держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів".

Крім того, в Європейській раді констатували, що "перед обличчям атак Росії на цивільну та критично важливу інфраструктуру України Європейський Союз та його держави-члени активізують надання Україні подальшої гуманітарної допомоги та допомоги в галузі цивільного захисту, а також допомоги для забезпечення стійкості її енергетичного. сектора у зимовий період". "Більше того, Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці ремонту, відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами, включаючи процес розмінування та психосоціальну реабілітацію", - сказано у висновках.

При цьому лідери ЄС запевнили, що продовжать "свої інтенсивні глобальні інформаційно-пропагандистські зусилля та співпрацю з Україною та партнерами з усіх регіонів світу, щоб забезпечити максимально широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру та ключових принципів та цілей Формула світу України з прицілом на майбутній Всесвітній саміт світу".