Події

00:17 15.12.2023

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

2 хв читати
Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу над якими буде продовжено у Раді.
Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, оприлюднених у четвер у Брюсселі в рамках першого дня роботи Ради.
"Європейський Союз та його держави-члени, як і раніше, віддані внесенню у довгостроковій перспективі та разом з партнерами зобов'язань щодо забезпечення безпеки України, що допоможе Україні захистити себе, протистояти зусиллям щодо дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому. Після доповіді Верховного представника Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у галузі безпеки щодо України. Він пропонує Високому представнику та державам-членам продовжити роботу в Раді. Європейська рада продовжуватиме займатися цим питанням", - сказано в документі.
При цьому у висновках зазначається, що військова підтримка та зобов'язання з безпеки надаватимуться "за повної поваги до політики безпеки і оборони деяких держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів".
Крім того, в Європейській раді констатували, що "перед обличчям атак Росії на цивільну та критично важливу інфраструктуру України Європейський Союз та його держави-члени активізують надання Україні подальшої гуманітарної допомоги та допомоги в галузі цивільного захисту, а також допомоги для забезпечення стійкості її енергетичного. сектора у зимовий період". "Більше того, Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці ремонту, відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами, включаючи процес розмінування та психосоціальну реабілітацію", - сказано у висновках.
При цьому лідери ЄС запевнили, що продовжать "свої інтенсивні глобальні інформаційно-пропагандистські зусилля та співпрацю з Україною та партнерами з усіх регіонів світу, щоб забезпечити максимально широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та міцного миру та ключових принципів та цілей Формула світу України з прицілом на майбутній Всесвітній саміт світу".

Теги: #україна #безпека #єврорада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:30 15.12.2023
Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

00:23 15.12.2023
Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

00:13 15.12.2023
ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

23:56 14.12.2023
Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

23:41 14.12.2023
За день петиція про відміну "поправок Лозового" набрала потрібну кількість голосів

За день петиція про відміну "поправок Лозового" набрала потрібну кількість голосів

21:30 14.12.2023
Мецола: Це момент гордості для Європи, України та Молдови

Мецола: Це момент гордості для Європи, України та Молдови

20:55 14.12.2023
Орбан прийняв рішення не використовувати право вето на рішення щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС - прем'єр Ірландії Варадкар

Орбан прийняв рішення не використовувати право вето на рішення щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС - прем'єр Ірландії Варадкар

20:21 14.12.2023
Фон дер Ляєн про рішення щодо України та Молдови: Цей день залишиться в історії нашого Союзу

Фон дер Ляєн про рішення щодо України та Молдови: Цей день залишиться в історії нашого Союзу

20:04 14.12.2023
Мішель про відкриття переговорів про членство з Україною та Молдовою: Історичний момент, який показує авторитет і силу Європейського Союзу

Мішель про відкриття переговорів про членство з Україною та Молдовою: Історичний момент, який показує авторитет і силу Європейського Союзу

19:30 14.12.2023
Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС

Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

Рамки для переговорів з Україною щодо членства в ЄС будуть визначені після виконання рекомендацій Єврокомісії від 8 листопада 2023 року

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

ОСТАННЄ

Рамки для переговорів з Україною щодо членства в ЄС будуть визначені після виконання рекомендацій Єврокомісії від 8 листопада 2023 року

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

Мішель зателефонував Зеленському, щоб привітати з "історичним поворотом" для країни

Стефанишина розраховує також на позитивне рішення Євроради щодо фінансової рамки для України

Зеленський провів телефонну розмову із Санду

Знищено аеробалістичну ракету Х47М2 "Кинджал"

Кулеба після рішення Євроради про відкриття переговорів: Усе було не даремно

Кондратюк: Рішення лідерів ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу справедливе, попереду багато роботи

Австрія блокує санкції проти РФ у зв'язку з внесенням Києвом Raiffeisen до чорного списку - ЗМІ

Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА