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20:32 14.12.2023

Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

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Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

Рішення Європейської ради про відкриття переговорів з Україною про членство в Європейському Союзі стало результатом проведених усередині країни реформ, зокрема виконання рекомендацій Венеційської комісії, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це рішення означає визнання проведення Україною необхідних реформ, зокрема виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин. Вітаю всіх українців! Працюємо далі на шляху до ЄС!" - написав Лубінець у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #єс #переговори #рішення #нацменшини

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