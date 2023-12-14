Лубінець: Рішення Євроради щодо початку переговорів про членство України в ЄС - результат проведення необхідних реформ

Рішення Європейської ради про відкриття переговорів з Україною про членство в Європейському Союзі стало результатом проведених усередині країни реформ, зокрема виконання рекомендацій Венеційської комісії, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це рішення означає визнання проведення Україною необхідних реформ, зокрема виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин. Вітаю всіх українців! Працюємо далі на шляху до ЄС!" - написав Лубінець у телеграм-каналі.