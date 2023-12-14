Віцемаршалок Сенату Польщі запевнив Кондратюк у зміцненні співпраці між державами

Українсько-польське співробітництво зміцнюватиметься, пообіцяв віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський на зустрічі із заступником голови Верховної Ради Оленою Кондратюк у четвер.

"Зустріч із віцемаршалком Сенату Польщі Міхалом Камінським завжди додає оптимізму!.. Віцемаршалок запевнив у посиленні співпраці між нашими державами!", - написала Кондратюк у фейсбуці.

За словами віцеспікера, вони обговорили врегулювання ситуації на українсько-польському кордоні, підтримку України під час вступу до ЄС і НАТО, міжпарламентську взаємодію, а також медійну та інформаційну співпрацю!

Як повідомлялося, Кондратюк перебуває в Польщі з робочим візитом.