Події

20:28 14.12.2023

Віцемаршалок Сенату Польщі запевнив Кондратюк у зміцненні співпраці між державами

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Віцемаршалок Сенату Польщі запевнив Кондратюк у зміцненні співпраці між державами

Українсько-польське співробітництво зміцнюватиметься, пообіцяв віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський на зустрічі із заступником голови Верховної Ради Оленою Кондратюк у четвер.

"Зустріч із віцемаршалком Сенату Польщі Міхалом Камінським завжди додає оптимізму!.. Віцемаршалок запевнив у посиленні співпраці між нашими державами!", - написала Кондратюк у фейсбуці.

За словами віцеспікера, вони обговорили врегулювання ситуації на українсько-польському кордоні, підтримку України під час вступу до ЄС і НАТО, міжпарламентську взаємодію, а також медійну та інформаційну співпрацю!

Як повідомлялося, Кондратюк перебуває в Польщі з робочим візитом.

 

Теги: #рада #сенат #польща

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