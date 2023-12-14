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18:25 14.12.2023

Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

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Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув із візитом до міста Гіссен у Німеччині, після чого вирушив до Вісбадена, повідомляє поліція Франкфурта.

"У зв'язку з посиленням заходів безпеки під час візиту на всій території столичного регіону Рейн-Майн будуть короткочасні закриття і перебої в роботі", - ішлося в повідомленні франкфуртської поліції після прибуття президента України до Гіссена.

Після того як Зеленський покинув місто, у поліції повідомили, що поїздка минула без проблем. "Після польоту з аеропорту Франкфурта до Вісбадена перекриття руху (у столичному регіоні Рейн-Майн - ІФ-У) знову було скасовано. Поїздка минула без проблем", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє німецька радіостанція FFH, прибуття Зеленського до Німеччини було несподіваним. Глава Української держави провів у Гіссені низку зустрічей.

"Зеленський у другій половині дня був на деяких зустрічах у регіоні Рейн-Майн. Ночівля, ймовірно, не планується. Причина візиту незрозуміла. Більше жодної інформації про точний розклад поліція не розголошує з міркувань безпеки. Невідомо, з ким зустрічається Зеленський і чому він тут", - повідомляється на сайті радіостанції.

За даними Bild, після Гессена Зеленський попрямував до Вісбадена, де розташований американський штаб військової допомоги Україні.

Теги: #візит #німеччина #зеленський

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