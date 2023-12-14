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17:06 14.12.2023

Київ отримав від мерії Варшави дитяче реабілітаційне обладнання - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала від мерії Варшави як гуманітарну допомогу сучасне дитяче реабілітаційне обладнання вартістю понад 10 млн грн, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер.

"У січні цього року мер Варшави Рафал Тшасковський відвідав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю та запропонував допомогти в закупівлі необхідного обладнання. Київ уже отримав від мерії Варшави як гуманітарну допомогу сучасне дитяче реабілітаційне обладнання, загальна вартість якого сягнула понад 10 млн грн", - сказав Кличко.

Він зазначив, що українська столиця продовжує розбудову сучасної системи реабілітації дітей з інвалідністю, і подякував польській стороні за дуже важливу допомогу й системну підтримку. "На жаль, за час повномасштабної війни кількість дітей з інвалідністю в Києві збільшилася на 2,5 тисячі. На січень 2022 року таких дітей було трохи більше ніж 12 тисяч, на сьогодні - понад 14,5 тисячі", - повідомив Кличко.

Із сучасного дитячого реабілітаційного обладнання передали кабіни з тренажерною драбиною та обладнанням, реабілітаційні столи з електричним регулюванням висоти, динамічні та статичні вертикалізатори, стоячі каркаси для дітей, пристрій для навчання ходьби з динамічним розвантаженням і електричною біговою доріжкою, багатофункціональний стіл для мануальної терапії рук, інтерактивну підлогу та інше.

Обладнання встановлять у Центрі комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Подільського району, а робота для механічної підтримки ходьби - у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю.

Теги: #варшава #київ #обладнання

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