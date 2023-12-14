Київ отримав від мерії Варшави дитяче реабілітаційне обладнання - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала від мерії Варшави як гуманітарну допомогу сучасне дитяче реабілітаційне обладнання вартістю понад 10 млн грн, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер.

"У січні цього року мер Варшави Рафал Тшасковський відвідав Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю та запропонував допомогти в закупівлі необхідного обладнання. Київ уже отримав від мерії Варшави як гуманітарну допомогу сучасне дитяче реабілітаційне обладнання, загальна вартість якого сягнула понад 10 млн грн", - сказав Кличко.

Він зазначив, що українська столиця продовжує розбудову сучасної системи реабілітації дітей з інвалідністю, і подякував польській стороні за дуже важливу допомогу й системну підтримку. "На жаль, за час повномасштабної війни кількість дітей з інвалідністю в Києві збільшилася на 2,5 тисячі. На січень 2022 року таких дітей було трохи більше ніж 12 тисяч, на сьогодні - понад 14,5 тисячі", - повідомив Кличко.

Із сучасного дитячого реабілітаційного обладнання передали кабіни з тренажерною драбиною та обладнанням, реабілітаційні столи з електричним регулюванням висоти, динамічні та статичні вертикалізатори, стоячі каркаси для дітей, пристрій для навчання ходьби з динамічним розвантаженням і електричною біговою доріжкою, багатофункціональний стіл для мануальної терапії рук, інтерактивну підлогу та інше.

Обладнання встановлять у Центрі комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Подільського району, а робота для механічної підтримки ходьби - у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю.